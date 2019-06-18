Народная статья: как в России сажают по 228 и какие ошибки допускает следствие
228 статью УК РФ не зря называют народной. В прошлом году каждый седьмой приговор в России приходился на антинаркотические статьи - осужденных было больше 90 тысяч. При этом, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, за это же время от всех видов наркотиков в России умерло около шести тысяч человек.
Дело Ивана Голунова закрыли спустя пять дней после его задержания, позже в свзяи с делом журналиста были уволены два генерала ФСБ. Но как проходят тысячи других дел по 228 статье? Русская служба Би-би-си рассказывает, какие ошибки допускает следствие и как могут быть сфальсифицированы доказательства по наркотическим преступлениям.
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18 июня 2019
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