Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Или на передовой, или в госпитале". Ветераны из России и США вспоминают войну
Они никогда не встречались на фронте, хотя воевали на одной стороне. Ветераны Второй мировой войны из СССР и США рассказали Би-би-си о самых страшных и самых радостных днях войны.
Евгений Рогов и Айзек Куртис Филипс - одни из немногих оставшихся в живых свидетелей наиболее значимых и наиболее кровопролитных сражений Второй мировой войны.
Рогов командовал ротой автоматчиков в ходе битвы за Сталинград в 1942-1943 годах. А Филипс участвовал в высадке десанта на побережье Нормандии в 1944.
Их рассказы в чем-то кардинально различаются, но в чем то очень похожи.
-
22 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне