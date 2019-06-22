Самый страшный момент: ветераны Второй мировой вспоминают войну
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Или на передовой, или в госпитале". Ветераны из России и США вспоминают войну

Они никогда не встречались на фронте, хотя воевали на одной стороне. Ветераны Второй мировой войны из СССР и США рассказали Би-би-си о самых страшных и самых радостных днях войны.

Евгений Рогов и Айзек Куртис Филипс - одни из немногих оставшихся в живых свидетелей наиболее значимых и наиболее кровопролитных сражений Второй мировой войны.

Рогов командовал ротой автоматчиков в ходе битвы за Сталинград в 1942-1943 годах. А Филипс участвовал в высадке десанта на побережье Нормандии в 1944.

Их рассказы в чем-то кардинально различаются, но в чем то очень похожи.

  • 22 июня 2019
Go to next video: 97-летний ветеран прыгнул с парашютом в Нормандии. Он хочет прыгать до 101 года