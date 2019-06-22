"Или на передовой, или в госпитале". Ветераны из России и США вспоминают войну

Они никогда не встречались на фронте, хотя воевали на одной стороне. Ветераны Второй мировой войны из СССР и США рассказали Би-би-си о самых страшных и самых радостных днях войны.