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Наоми Кэмпбелл о цвете кожи и стандартах красоты
Супермодель Наоми Кэмпбелл в интервью программе Newsnight рассказала о том, как чувствуют себя модели с разным цветом кожи в модной индустрии. По ее словам, стремление к разнообразию оттенков кожи на подиумах все еще нельзя назвать трендом.
"Увидеть больше чем одну не белую женщину на обложке журнала все еще остается проблемой. Так быть не должно," - говорит Кэмпбелл.
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26 июня 2019
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