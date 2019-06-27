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Иностранный легион: почему россияне и украинцы служат в чужой армии?
Иностранный легион считается одним из самых закрытых и окутанных тайнами войсковых соединений Франции. В нем служат около девяти тысяч мужчин из разных стран. Многие из них - выходцы из восточной Европы.
Корреспондент Би-би-си Мария Евстафьева провела пять дней в джунглях с военнослужащими третьего пехотного полка легиона, расположенного во Французской Гвиане, чтобы узнать, почему мужчины из России и Украины становятся легионерами.
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27 июня 2019
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