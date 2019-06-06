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ТВ-новости: Питерский форум: а гости кто?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 6 июня:
- В Питере с Путиным, но без Калви. На Международный форум в Россию приехало больше гостей, чем в Давос, но большинство из них - не слишком известны
- Женский футбол и мужской шовинизм: футболистки требуют денег
- Гитлеровский парусник на службе НАТО. Сейчас на нем готовят будущих офицеров береговой охраны США
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6 июня 2019
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