ТВ-новости: Питерский форум: а гости кто?
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ТВ-новости: Питерский форум: а гости кто?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 6 июня:

  • В Питере с Путиным, но без Калви. На Международный форум в Россию приехало больше гостей, чем в Давос, но большинство из них - не слишком известны
  • Женский футбол и мужской шовинизм: футболистки требуют денег
  • Гитлеровский парусник на службе НАТО. Сейчас на нем готовят будущих офицеров береговой охраны США
  • 6 июня 2019
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