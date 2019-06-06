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На Эвересте собрали 11 тонн мусора
В рамках программы по очистке самой высокой горы мира непальские альпинисты смогли собрать около 11 тонн мусора. Они также нашли тела четырех альпинистов. Опознать погибших не удалось.
Поисковики сообщили, что склоны горы усеяны использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.
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6 июня 2019
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