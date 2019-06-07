"Против него ополчились очень влиятельные люди": пикеты в защиту Ивана Голунова
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Что про задержание Ивана Голунова говорили на пикетах и Питерском форуме

В четверг, 6 июня, в Москве задержали спецкора "Медузы" Ивана Голунова. Его подозревают в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. "Медуза" связывает задержание с журналистской деятельностью Голунова.

Вечером 7 июня в Москве прошли пикеты в поддержку журналиста. В это же время в Петербурге собрались гости ПМЭФ-2019. Русская служба Би-би-си узнала, что думают о задержании Ивана Голунова его друзья, журналисты и чиновники.

  • 7 июня 2019
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