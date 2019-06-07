После "Чернобыля": туристы едут в Припять
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После "Чернобыля": туристы едут в Припять

Спуститься в бункер, увидеть четвертый энергоблок и купить футболку. Туристы со всего мира едут в Чернобыль, чтобы увидеть "Чернобыль" от HBO своими глазами.

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По некоторым данным, после запуска сериала турпоток в этом направлении увеличился на 40%. Экскурсия на английском стоит от $100, но посетители говорят, что если ты в Киеве, не приехать сюда нельзя. Что им показывают - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 7 июня 2019
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