Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"От Назарбаева к Правде": креативные предвыборные протесты в Казахстане
В Казахстане в эти выходные выберут нового президента. Ожидается, что их выиграет ставленник ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.
Гражданские активисты призывают к проведению честных выборов, но говорят, что получить разрешение на акцию протеста в Казахстане сложно.
Поэтому активисты в Алма-Ате придумали креативный подход: они устролили "протест-пробежку" между проспектом Назарбаева и улицей Правды.
С ними встретилась корреспондент Би-би-си Райхон Деметрие.
-
7 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне