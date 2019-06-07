"От Назарбаева к Правде": креативные предвыборные протесты в Казахстане
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"От Назарбаева к Правде": креативные предвыборные протесты в Казахстане

В Казахстане в эти выходные выберут нового президента. Ожидается, что их выиграет ставленник ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.

Гражданские активисты призывают к проведению честных выборов, но говорят, что получить разрешение на акцию протеста в Казахстане сложно.

Поэтому активисты в Алма-Ате придумали креативный подход: они устролили "протест-пробежку" между проспектом Назарбаева и улицей Правды.

С ними встретилась корреспондент Би-би-си Райхон Деметрие.

  • 7 июня 2019
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