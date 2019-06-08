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Ортодоксы против ЛГБТ: в Израиле стартовал месяц гордости
В Израиле стартовал месяц гордости. В разных городах страны пройдут гей-прайды. Не все рады этим маршам.
Главный раввин Иерусалима потребовал от мэрии снять радужные флаги в преддверии гей-прайда. По его мнению, они оскверняют облик святого города. Просьба была отклонена.
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Активисты ЛГБТ-движения продолжают борьбу с гомофобией и за свои права.
Марши проходят при повышенных мерах безопасности. Тысячи полицейских охраняют манифестантов.
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8 июня 2019
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