ТВ-новости: Дело Ивана Голунова
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ТВ-новости: задержание Ивана Голунова и выступление Путина на ПМЭФ

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 7 июня:

  • Задержанные о задержанных: дело Ивана Голунова
  • Неудачные шутки Петербургского форума
  • Выборы в Казахстане: новые формы протеста
  • Ликвидатор Чернобыльской катастрофы о сериале "Чернобыль"
  • 7 июня 2019
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