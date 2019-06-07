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Видео
Корабли США и России чуть не столкнулись. Видео
Два военных корабля - американский и российский - чуть не столкнулись в Восточно-Китайском море. Они приблизились друг к другу на опасное расстояние.
Российский и американский военные корабли едва не столкнулись. Стороны винят друг друга
Американские военные сняли инцидент на видео и в объектив попали загорающие.
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7 июня 2019
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