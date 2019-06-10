Исчезающие чернила и переодевание избирателей. Как Казахстан выбирал президента
В интернете появились видео, в которых якобы зарегистрирован ряд нарушений на прошедших в минувшие выходные президентских выборах в Казахстане.
На одной из видеозаписей чернила исчезают от тепла. Другие видео показывают вброс бюллетеней и человека, переодевающегося для того, чтобы проголосовать повторно.
В ЦИКе Казахстане назвали эти видео "фейками". Тем времени в крупных городах страны задержаны сотни протестующих, участвующих в несанкционированных протестах.
По предварительным данным, ставленник бывшего президента Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев побеждает, набрав 70% голосов.
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10 июня 2019
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