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Гонки на офисных стульях – японский Гран-при
Ежегодные гонки на офисных стульях в японском городке Хоню привлекают сотни участников. В гонке участвуют команды из трех человек.
Побеждает команда, которой удается проехать больше 200-метровых кругов за отведенные два часа. Участники говорят, что это намного труднее, чем кажется.
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Участники буквально валятся с ног от усталости под конец соревнования. Эти гонки проводятся в Японии уже 10 лет.
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12 июня 2019
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