Гонки на офисных стульях – японский «Гран-при»
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Гонки на офисных стульях – японский Гран-при

Ежегодные гонки на офисных стульях в японском городке Хоню привлекают сотни участников. В гонке участвуют команды из трех человек.

Побеждает команда, которой удается проехать больше 200-метровых кругов за отведенные два часа. Участники говорят, что это намного труднее, чем кажется.

Участники буквально валятся с ног от усталости под конец соревнования. Эти гонки проводятся в Японии уже 10 лет.

  • 12 июня 2019
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