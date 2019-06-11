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ТВ-новости: почему власти решили освободить Голунова
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 11 июня:
- По ком звонит Колокольцев? Глава МВД говорит об отстранении от должности тех, кто задерживал Ивана Голунова. Дело против него закрыто.
- Конституционный кризис. Объясняем, что происходит в Молдове.
- Казахстан: что происходит с сотнями задержанных, которые требовали демократических перемен.
- Суданские титушки. Корреспондент Би-би-си о неудавшемся пропагандистском туре властей Судана.
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11 июня 2019
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