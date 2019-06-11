ТВ-новости: Почему власти решили освободить Голунова
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ТВ-новости: почему власти решили освободить Голунова

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 11 июня:

  • По ком звонит Колокольцев? Глава МВД говорит об отстранении от должности тех, кто задерживал Ивана Голунова. Дело против него закрыто.
  • Конституционный кризис. Объясняем, что происходит в Молдове.
  • Казахстан: что происходит с сотнями задержанных, которые требовали демократических перемен.
  • Суданские титушки. Корреспондент Би-би-си о неудавшемся пропагандистском туре властей Судана.
  • 11 июня 2019
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