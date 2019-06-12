ТВ-новости: Казахстан. Инаугурация Токаева и новые задержания
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ТВ-новости. Казахстан: инаугурация Токаева и новые задержания

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 июня:

  • Демонстрация силы. Сотни участников неразрешенной властями акции в поддержку Ивана Голунова в Москве задержаны. Сам журналист - на свободе.
  • Инаугурация и демонстрации. В Казахстане вступил в должность президент Токаев; несогласные с его избранием вновь вышли на улицу.
  • Дом с привидениями. Как в Японии продают недвижимость, в которой живут призраки, и при чем тут старение населения.
  • 12 июня 2019
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