Иван Голунов на свободе: "Я рад, что справедливость восторжествовала"
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Иван Голунов на свободе: "Я рад, что справедливость восторжествовала"

Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста. За пять дней до этого его задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет попросит уволить двух генералов полиции из-за дела Голунова.

  • 11 июня 2019
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