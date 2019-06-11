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Иван Голунов на свободе: "Я рад, что справедливость восторжествовала"
Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста. За пять дней до этого его задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет попросит уволить двух генералов полиции из-за дела Голунова.
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11 июня 2019
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