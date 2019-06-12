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Разгон демонстрантов в Гонконге: полиция применяет перцовый газ и резиновые пули
Полиция Гонконга приступила к силовому разгону демонстрантов.
Уже несколько дней протестующие высутпают против предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай.
Полиция применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули.
В протестах участвуют тысячи человек, это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.
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12 июня 2019
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