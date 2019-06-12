Разгон демонстрантов в Гонконге
Media playback is unsupported on your device
Видео

Разгон демонстрантов в Гонконге: полиция применяет перцовый газ и резиновые пули

Полиция Гонконга приступила к силовому разгону демонстрантов.

Уже несколько дней протестующие высутпают против предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай.

Полиция применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули.

В протестах участвуют тысячи человек, это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.

  • 12 июня 2019
Go to next video: Гонконг: жизнь в квартирах размером с коробку