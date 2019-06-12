Инаугурация нового президента Казахстана прошла на фоне задержаний
В Нур-Султане прошла инаугурация нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Он принес присягу на казахском языке. Инаугурация прошла через два дня после объявления предварительных результатов голосования.
В Алматы прошли задержания участников протеста.
Международные наблюдатели заявили о "нарушениях фундаментальных свобод" во время выборного процесса.
Новый президент поручил генеральному прокурору страны обеспечить законные права граждан, установить точное количество задержанных лиц и степень их вины.
Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить, заявил Токаев.
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12 июня 2019
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