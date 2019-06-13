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Видео
Первые шаги новорожденного слоненка
В Бельгии в зоопарке родилась девочка индийского слона. На камеру попали первые неуверенные шаги животного.
Она присоединится к самой большой популяции индийских слонов в Европе.
На воле животным угрожает исчезновение из-за браконьерства и сокращения естественной среды обитания.
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13 июня 2019
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