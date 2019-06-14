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Псу Доджу спасли жизнь благодаря переливанию крови
14 июня - Всемирный день донора крови, но кровь можно переливать не только от человека человеку.
Пса Доджа спасла кровь, которую сдала борзая Томми. В Великобритании есть две организации, которые переливают кровь собакам.
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Их деятельность позволяет выжить животным, которых раньше приходилось усыплять.
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14 июня 2019
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