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Задержания на акции в Москве. Без комментариев
В Москве 12 июня проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. По данным полиции, задержаны более 200 человек.
Марш начался на Чистых прудах. Мероприятие не было согласовано с городскими властями.
Русская служба Би-би-си прошла с его участниками до Петровки. Как это было - без комментариев.
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12 июня 2019
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