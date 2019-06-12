Задержания на акции в Москве. Без комментариев
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Задержания на акции в Москве. Без комментариев

В Москве 12 июня проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. По данным полиции, задержаны более 200 человек.

Марш начался на Чистых прудах. Мероприятие не было согласовано с городскими властями.

Русская служба Би-би-си прошла с его участниками до Петровки. Как это было - без комментариев.

  • 12 июня 2019
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