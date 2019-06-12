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Протест в Кремле: девушка в майке "Я/Мы Иван Голунов" час сидела напротив Путина
На торжественной церемонии вручения наград в Кремле в первом ряду сидела девушка в майке "Я/Мы Иван Голунов".
Это Анна Луганская. Девушка рассказала "Медузе", что пришла на церемонию вместе с отцом, пианистом Николаем Луганским, а так же бабушкой и дедушкой.
На акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, проходившей в это время в Москве, задержали сотни человек.
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12 июня 2019
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