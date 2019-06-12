Протест в Кремле: девушка в майке "Мы Иван Голунов" час сидела напротив Путина
Media playback is unsupported on your device
Видео

Протест в Кремле: девушка в майке "Я/Мы Иван Голунов" час сидела напротив Путина

На торжественной церемонии вручения наград в Кремле в первом ряду сидела девушка в майке "Я/Мы Иван Голунов".

Это Анна Луганская. Девушка рассказала "Медузе", что пришла на церемонию вместе с отцом, пианистом Николаем Луганским, а так же бабушкой и дедушкой.

На акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, проходившей в это время в Москве, задержали сотни человек.

  • 12 июня 2019
Go to next video: Задержания на акции в Москве. Без комментариев