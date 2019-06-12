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Кто и зачем пришел на акцию в поддержку Ивана Голунова
Акция в поддержку Ивана Голунова проходит в Москве 12 июня. Сам Иван и его коллеги из "Медузы" призывали людей не собираться на несанкционированное мероприятие.
Иван Голунов был задержан 7 июня, ему предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков. 11 июня все обвинения были сняты и Ивана отпустили.
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Мэрия предложила провести согласованный марш 16 или 23 июня.
Тем не менее, люди собрались у станции метро "Чистые пруды".
Зачем - выяснял корреспондент Би-би-си Андрей Сошников.
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12 июня 2019
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