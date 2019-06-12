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"Поломаем пальцы, вырвем язык". Как в Дагестане отнеслись к угрозам Кадырова
На Северном Кавказе снова конфликт из-за границ республик, и снова - с Чечней.
Рамзан Кадыров гневно отреагировал на инцидент с дорожным знаком с надписью "Чеченская республика, Шелковской район".
Сообщалось, что на этой неделе местные жители этот знак снесли, поскольку считали, что его поставили на дагестанской территории. Знак после этого восстановили, а потом к нему прибыли сотрудники правоохранительных органов.
О том, что происходит в районе Кизляра, рассказывает корреспондент "Кавказского узла" Ильяс Капиев.
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12 июня 2019
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