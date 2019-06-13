Kiev или Kyiv: лингво-политическая победа Киева
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Kiev или Kyiv: лингво-политическая победа столицы Украины

Лингво-политическую победу одержали украинцы, пристально следящие за украинскими топонимами в иностранных языках.

США решили по-другому писать слово "Киев". Не "Kiev", а "Kyiv" - так, как название столицы Украины звучит на украинском языке.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за это изменение боролись пять лет.

Но так ли это важно для украинцев, и почему?

  • 13 июня 2019
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