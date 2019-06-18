Подземное кладбище в Иерусалиме на 22000 мест
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Подземное кладбище в Иерусалиме на 22 тысячи мест

Проблему переполненных кладбищ и нехватки мест захоронения в Иерусалиме решают необычным способом. В Святом городе собираются отктыть первое подземное кладбище.

Инженеры обратились к древним традициям захоронения усопших.

Вместимость подземного комплекса составит 22 000 мест.

  • 18 июня 2019
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