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"Я чувствую себя как супергерой". Летательный костюм из 3D-принтера
Студент университета Лафборо Сэм Роджерс продемонстрировал новый летательный костюм, который он помог разработать.
Костюм напечатан на 3D-принтере, что позволило ему стать легче и быстрее всех предшественников. Сейчас он может разогнаться до скорости 80 км/ч.
Роджерс говорит, что во время полета чувствует себя как супергерой Marvel. Костюм управляется наклоном и движениями рук и тела.
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30 июня 2019
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