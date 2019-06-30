В летательном костюме "я чувствую себя, как супергерой"
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"Я чувствую себя как супергерой". Летательный костюм из 3D-принтера

Студент университета Лафборо Сэм Роджерс продемонстрировал новый летательный костюм, который он помог разработать.

Костюм напечатан на 3D-принтере, что позволило ему стать легче и быстрее всех предшественников. Сейчас он может разогнаться до скорости 80 км/ч.

Роджерс говорит, что во время полета чувствует себя как супергерой Marvel. Костюм управляется наклоном и движениями рук и тела.

  • 30 июня 2019
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