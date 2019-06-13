ТВ-новости: Дело Ивана Голунова: отставка генералов
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ТВ-новости: дело Ивана Голунова: отставка генералов

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 13 июня:

  • Как один журналист двух генералов уволил.
  • Лингво-политическая проблема Киева.
  • Протесты в Казахстане: почему люди выходили на улицы?
  • Как совместить пробежку с уборкой мусора.
  • 13 июня 2019
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