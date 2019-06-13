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ТВ-новости: дело Ивана Голунова: отставка генералов
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 13 июня:
- Как один журналист двух генералов уволил.
- Лингво-политическая проблема Киева.
- Протесты в Казахстане: почему люди выходили на улицы?
- Как совместить пробежку с уборкой мусора.
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13 июня 2019
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