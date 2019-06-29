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Танцовщица с протезом покоряет парижское кабаре Crazy Horse
Виктория Модеста, танцовщица из Латвии, решилась на ампутацию левой ноги после 15 операций.
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Сейчас она готовится выступать на сцене одного из самых известных парижских кабаре – Crazy Horse. В своем шоу она выступает в роли девушки-бионика.
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29 июня 2019
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