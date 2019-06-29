Танцовщица с протезом покоряет парижское кабаре Crazy Horse

Протез для балерины: как девочка без ноги помогла 500 детям-инвалидам

В младенчестве Поллианна Хоуп потеряла ногу в автомобильной аварии. Но она любит танцевать, и с её помощью сотни детей получили доступ к протезам, которые позволяют им заниматься спортом.