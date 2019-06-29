Танцовщица с протезом покоряет парижское кабаре.
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Танцовщица с протезом покоряет парижское кабаре Crazy Horse

Виктория Модеста, танцовщица из Латвии, решилась на ампутацию левой ноги после 15 операций.

Сейчас она готовится выступать на сцене одного из самых известных парижских кабаре – Crazy Horse. В своем шоу она выступает в роли девушки-бионика.

  • 29 июня 2019
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