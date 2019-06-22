75 лет спустя. Журналисты помогли встретиться американскому военному и француженке, разлученным во время войны
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Американский ветеран встретил свою любовь через 75 лет после войны

Бывший военный не знал, что любовь его молодости жива. Журналисты устроили им встречу во Франции.

В 1944 году молодой американский солдат Кара Трой Роббинс отправился вместе со своим полком в коммуну Брие на северо-востоке Франции, где влюбился в 18-летнюю француженку Жаннин Пирсон (в девичестве Ганэй).

Однако спустя два месяца ему пришлось спешно покинуть деревню и отправиться на Восточный фронт. Все эти годы Роббинс хранил воспоминания о возлюбленной, но был уверен, что она уже умерла.

С тех пор они не виделись – до того момента, пока Роббинс не показал ее фото журналистам. Им удалось отыскать Жаннин в доме престарелых во Франции.

Через 75 лет после Второй мировой войны Жаннин и Кара Трой встретились вновь.

  • 22 июня 2019
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