Кто напал на нефтяные танкеры? Версия американских военных
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Кто напал на нефтяные танкеры? Версия американских военных

Министерство обороны США утверждает, что на видео - иранские военные, которые снимают неразорвавшуюся мину с одного из нефтяных танкеров в Оманском заливе.

Днем ранее два танкера - японский и норвежский - подали сигналы бедствия. Американские корабли поспешили на помощь.

Члены экипажей кораблей (21 человек с японского "Кокука Карейджес" и 23 с норвежского "Фронт Альтаир") были эвакуированы и не пострадали.

Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна. "Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.

Представитель иранских властей заявил Би-би-си: "Иран не имеет отношения к этому инциденту".

Через Оманский залив проходит около трети мировых перевозок нефти.

  • 14 июня 2019
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