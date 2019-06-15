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Подкаст "Что это было": за что задержали и почему отпустили Ивана Голунова?
Когда Владимир Путин узнал о деле Ивана Голунова? Кому он позвонил в первую очередь? Как Кремль минимизировал потери от скандала? Что будет дальше? На эти вопросы Лизы Фохт отвечает корреспондент отдела политики Русской службы Би-би-си Петр Козлов в новом выпуске подкаста "Что это было?".
Подкаст также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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15 июня 2019
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