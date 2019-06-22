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Подкаст "Что это было": почему один российский депутат так разозлил Грузию?
В новом выпуске подкаста "Что это было?" корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов объясняет, почему появление одного российского депутата в Тбилиси привело к уличным беспорядкам и громким отставкам. Уже после записи этого эпизода президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете полетов в Грузию для российских авиакомпаний.
Подкаст также можно слушать в BBC iPlayer, в подкастах Apple, в Overcast и на других платформах.
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22 июня 2019
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