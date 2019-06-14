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ТВ-новости: США винят Тегеран в подрыве танкеров. Поможет ли Ирану Россия?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 14 июня:
- Молния, отключение автопилота и решения пилотов. Опубликован предварительный отчет о катастрофе "Суперджета" в Шереметьево.
- По подозрению в терроризме. В Дагестане задержали редактора газеты "Черновик".
- А если найду? Как в России судят невиновных по статье за распространение наркотиков.
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14 июня 2019
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