ТВ-новости: США винят Тегеран в подрыве танкеров. Поможет ли Ирану Россия?
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ТВ-новости: США винят Тегеран в подрыве танкеров. Поможет ли Ирану Россия?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 14 июня:

  • Молния, отключение автопилота и решения пилотов. Опубликован предварительный отчет о катастрофе "Суперджета" в Шереметьево.
  • По подозрению в терроризме. В Дагестане задержали редактора газеты "Черновик".
  • А если найду? Как в России судят невиновных по статье за распространение наркотиков.
  • 14 июня 2019
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