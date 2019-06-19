Ляпы Трампа: самые неловкие моменты президентства
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Ляпы Трампа: самые неловкие моменты президентства

Президент США Дональд Трамп объявил о начале избирательной кампании за переизбрание на второй срок: очередные президентские выборы пройдут в ноябре 2020 года.

Но первый срок не проходил без ляпов.

Русская служба Би-би-си собрала лишь часть из самых громких - от неожиданно долгих рукопожатий до момента, когда он забыл собственную жену.

  • 19 июня 2019
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