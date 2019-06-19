"Это образовательный центр!": лагеря Китая для уйгуров и казахов
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"Это образовательный центр": китайские лагеря для уйгуров и казахов

Сотни тысяч мусульман в Китае, а по некоторым данным - больше миллиона, находятся в огромных исправительных лагерях, хотя они никаких преступлений не совершали.

Би-би-си удалось получить эксклюзивный доступ в один из таких центров в регионе Синьцзян на западе Китая.

Раньше китайские власти отрицали существование подобных лагерей, а теперь Пекин говорит, что это центры для борьбы с исламским экстремизмом.

Репортаж корреспондента Би-би-си Джона Садворта.

  • 19 июня 2019
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