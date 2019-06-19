Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Это образовательный центр": китайские лагеря для уйгуров и казахов
Сотни тысяч мусульман в Китае, а по некоторым данным - больше миллиона, находятся в огромных исправительных лагерях, хотя они никаких преступлений не совершали.
Би-би-си удалось получить эксклюзивный доступ в один из таких центров в регионе Синьцзян на западе Китая.
Раньше китайские власти отрицали существование подобных лагерей, а теперь Пекин говорит, что это центры для борьбы с исламским экстремизмом.
Репортаж корреспондента Би-би-си Джона Садворта.
-
19 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне