MH-17: пять фактов из расследования крушения "Боинга"
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MH-17: пять фактов из расследования крушения "Боинга"

В 2014 году над востоком Украины был сбит "Боинг". Погибли все 298 человек на борту.

В среду Международная следственная группа (JIT) назвала четырех подозреваемых по этому делу: трое граждан России и один гражданин Украины.

Им предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Нидерландов: в том, что они сбили самолет и в убийстве людей. Все они объявлены в международный розыск.

Русская служба Би-би-си собрала пять фактов из расследования о гибели авиалайнера MH-17.

  • 20 июня 2019
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