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Два миллиона протестующих на улицах Гонконга: таймлапс
В Гонконге продолжаются массовые протесты против внесения изменений в закон об экстрадиции. На улицы вышли более двух миллионов человек.
Если закон изменят, жителей Гонконга смогут экстрадировать на материковую часть Китая. Власти приостановили принятие законопроекта, однако протестующие требуют его полного и окончательного отзыва. В воскресенье глава Гонконга была вынуждена принести извинения жителям Гонконга.
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17 июня 2019
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