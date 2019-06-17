Искусственный интеллект обидел Робби Уильямса
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Как искусственный интеллект обидел Робби Уильямса

Робби Уильямс спросил голосового помощника Amazon, сколько раз он возглавлял музыкальные чарты. И получил не тот ответ, который хотел услышать.

"Алекса" сказала, что Робби Уильямс ни разу не возглавлял хит-парад Billboard 100 - американский чарт самой популярной музыки.

На самом деле, певец неоднократно возглавлял британские хит-парады как с синглами, так и с альбомами.

  • 17 июня 2019
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