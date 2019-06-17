ТВ-новости: что случилось в Чемодановке?
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: что случилось в Чемодановке?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 17 июня:

  • Конфликт в Чемодановке. Почему жители села в Пензенской области поссорились с цыганами.
  • Посох против радужного флага. В Тбилиси "добровольные отряды" призывают к защите традиционных ценностей на время гей-прайда.
  • "Кэрри Лэм - не наша мать". Жители Гонконга требуют отставки главы региона на фоне обсуждений закона об экстрадиции в Китай.
  • Что страшно группе Shortparis - интервью с лучшей концертной группой России.
  • 17 июня 2019
Go to next video: Как искусственный интеллект обидел Робби Уильямса