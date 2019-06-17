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ТВ-новости: что случилось в Чемодановке?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 17 июня:
- Конфликт в Чемодановке. Почему жители села в Пензенской области поссорились с цыганами.
- Посох против радужного флага. В Тбилиси "добровольные отряды" призывают к защите традиционных ценностей на время гей-прайда.
- "Кэрри Лэм - не наша мать". Жители Гонконга требуют отставки главы региона на фоне обсуждений закона об экстрадиции в Китай.
- Что страшно группе Shortparis - интервью с лучшей концертной группой России.
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17 июня 2019
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