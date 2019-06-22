Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Будет хуже с каждым годом": главные вопросы о лесных пожарах в России
Каждый год лесные пожары в России уничтожают примерно два миллиона гектаров леса. На деле по естественным причинам происходит лишь малая часть пожаров.
Русская служба Би-би-си поговорила с руководителем противопожарного отдела Greenpeace России Григорием Куксиным о причинах возникновения огня и о том, как не стать виновником лесного пожара.
-
22 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне