"Ситуация будет с каждым годом хуже": главное о лесных пожарах в России
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"Будет хуже с каждым годом": главные вопросы о лесных пожарах в России

Каждый год лесные пожары в России уничтожают примерно два миллиона гектаров леса. На деле по естественным причинам происходит лишь малая часть пожаров.

Русская служба Би-би-си поговорила с руководителем противопожарного отдела Greenpeace России Григорием Куксиным о причинах возникновения огня и о том, как не стать виновником лесного пожара.

  • 22 июня 2019
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