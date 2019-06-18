Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

На встрече с Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель заметно трясло. Позже - во время пресс-конференции - Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием: в Берлине было около 30 градусов жары.

"Я выпила не менее трех стаканов воды, так что я в порядке", - заверила канцлер Германии.

  • 18 июня 2019
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