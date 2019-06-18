Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
На встрече с Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель заметно трясло. Позже - во время пресс-конференции - Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием: в Берлине было около 30 градусов жары.
- Кто заменит Меркель? Три основных претендента
- Тереза Мэй не может выйти из машины на переговорах в Берлине
"Я выпила не менее трех стаканов воды, так что я в порядке", - заверила канцлер Германии.
-
18 июня 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне