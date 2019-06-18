Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

На встрече с Владимиром Зеленским в Берлине Ангелу Меркель заметно трясло. Позже - во время пресс-конференции - Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием: в Берлине было около 30 градусов жары.