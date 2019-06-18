ТВ-новости: за что задержали Мишеля Платини
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: за что задержали Мишеля Платини

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 18 июня:

  • Можно ли было избежать трагедии на Сямозере
  • Задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Откуда взялись два миллиона долларов.
  • Больше трех собираться. Конституционный суд России решил, что власти не могут запрещать митинги из-за мер безопасности.
  • Российский самолет-амфибия и проблемы "Боинга". Что происходит на авиасалоне в Ле Бурже.
  • 18 июня 2019
Go to next video: Меркель стало плохо на встрече с Зеленским