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ТВ-новости: за что задержали Мишеля Платини
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 18 июня:
- Можно ли было избежать трагедии на Сямозере
- Задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Откуда взялись два миллиона долларов.
- Больше трех собираться. Конституционный суд России решил, что власти не могут запрещать митинги из-за мер безопасности.
- Российский самолет-амфибия и проблемы "Боинга". Что происходит на авиасалоне в Ле Бурже.
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18 июня 2019
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