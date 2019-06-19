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ТВ-новости: подозреваемым в деле МН17 назвали Гиркина, а ответит Путин?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 19 июня:
- Итоги расследования катастрофы МН17: названы подозреваемые
- Путин придет - порядок наведет. В преддверии прямой линии российского президента узнаем, помогло ли его вмешательство решить проблемы, о которых ему говорили год назад.
- Как в Китае сносят мечети и запрещают бороды. Специальный репортаж.
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19 июня 2019
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