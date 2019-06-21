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"На Олимпиаду очень хочется": Ксюше 17 и она профессиональная скейтбордистка
“Сейчас самые популярные девочки - это те, кто катается в топиках и коротких майках. Мне кажется, это изменится, когда появятся олимпийские стандарты”, - говорит Ксения.
Скейтбординг впервые включили в программу Олимпийских игр. Ксении Маричевой 17 лет, и она может стать одной из тех, кто поедет на игры в Токио в 2020 году.
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21 июня 2019
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