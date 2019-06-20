Митингующие попытались ворваться парламент Грузии
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Митингующие попытались ворваться в парламент Грузии

Несколько тысяч человек попытались ворваться в здание парламента Грузии. Во дворе парламента появились бойцы спецназа.

Организаторы акции требуют немедленной отставки председателя парламента и глав силового блока.

Оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия.

МВД Грузии распространило заявление, в котором призвало участников митинга прекратить незаконные действия и насилие.

  • 20 июня 2019
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