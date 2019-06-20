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Митингующие попытались ворваться в парламент Грузии
Несколько тысяч человек попытались ворваться в здание парламента Грузии. Во дворе парламента появились бойцы спецназа.
Организаторы акции требуют немедленной отставки председателя парламента и глав силового блока.
Оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия.
МВД Грузии распространило заявление, в котором призвало участников митинга прекратить незаконные действия и насилие.
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20 июня 2019
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