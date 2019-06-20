Путин провел свою линию | ТВ новости
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ТВ новости: "Прямая линия" Путина - вопросы без ответов

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 20 июня:

  • "Прямая линия" президента Путина: какие вопросы остались без ответов.
  • Музей Ленина. Старбакс. Теперь офис президента Зеленского.
  • Бориса не остановить. Кто станет премьер-министром Великобритании?
  • 20 июня 2019
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