Ошибка, протесты, отставка – что происходит в Тбилиси | ТВ новости
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Ошибка, протесты, отставка – что происходит в Тбилиси. ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 21 июня:

  • Депутат Гаврилов - о том, как он ошибся креслом.
  • Оюб Титиев на свободе. Первое интервью.
  • Я/МЫ Гаджиев. Дело журналиста "Черновика".
  • 21 июня 2019
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