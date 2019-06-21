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Ошибка, протесты, отставка – что происходит в Тбилиси. ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 21 июня:
- Депутат Гаврилов - о том, как он ошибся креслом.
- Оюб Титиев на свободе. Первое интервью.
- Я/МЫ Гаджиев. Дело журналиста "Черновика".
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21 июня 2019
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