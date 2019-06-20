"Когда вернется крепостное право?": неловкие вопросы Путину
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"Когда вернется крепостное право?": неловкие вопросы Путину на "прямой линии"

20 июня в Москве прошла семнадцатая "прямая линия" с президентом России. Владимир Путин отвечал на вопросы россиян более четырех часов. Среди рядовых тем - маленькие зарплаты, проблемы бизнеса, общее состояние российской экономики - оказались и довольно острые.

Как правило, неудобные вопросы президенту приходили по смс, которые всплывали во время трансляции и на плазменных экранах в студии. В 2017 году Би-би-си уже писала, что сообщения, показанные во время "прямой линии", согласованы с пресс-службой Кремля.

  • 20 июня 2019
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